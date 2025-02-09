الحزب الشيوعي يستنكر قرار تغيير اسم شارع في النجف ويعده "استفزازاً"

شفق نيوز/ استنكر الحزب الشيوعي العراقي، يوم الأحد، قراراً اتخذته الحكومة المحلية في النجف باستبدال اسم "الشهيد حسين أحمد الرضي الموسوي (سلام عادل)" من الشارع الذي سُمي باسمه في عام 2014، واستبداله باسم "الشهيد مصطفى محمد محمد صادق الصدر".

وأكد الحزب في بيان له، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذا القرار "غير مفهوم" ويثير الشكوك والريبة، معتبراً أن القرار "غير مسؤول ومستعجل وغير مدروس" ويعد "استفزازياً" و"مستفزًا" وكان يجب تجنب اتخاذه لما قد يثيره من انقسام وفرقة.

وتساءل الحزب عن دوافع تنفيذ هذا القرار في وقت يتزامن مع ذكرى انقلاب 8 شباط، الذي "اغتال فيه البعثيون وحلفاؤهم ثورة 14 تموز وأعدموا العديد من قادة الحزب الشيوعي العراقي، على رأسهم الشهيد سلام عادل، الذي قضى تحت التعذيب الوحشي على يد مجرمي البعث" وفق تعبير البيان.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على احترامه لجميع شهداء العراق، مطالباً بتصويب القرار بما يتناسب مع تضحيات "الشهيدين" وتكريمهما بما يليق بمسيرتهما الوطنية.