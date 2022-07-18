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الحرب على المخدرات.. اعتقال 540 تاجراً وضبط آلاف الحبوب خلال 7 أشهر بذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-18T12:13:59+0000
الحرب على المخدرات.. اعتقال 540 تاجراً وضبط آلاف الحبوب خلال 7 أشهر بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، عن اعتقال الأجهزة الأمنية أكثر من 500 تاجر بالمواد المخدرة بعضهم يصنفون "خطرين للغاية" وضبط آلاف الحبوب خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2022 الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحرب على المخدرات في ذي قار منذ مطلع العام ولغاية منتصف الشهر الحالي، اسفرت عن اعتقال 540 تاجر مخدرات اي بمعدل تاجرين كل يوم"، لافتا إلى ان "هؤلاء المعتقلين تم الحكم على 315 منهم، فيما تواصل الجهات القضائية المختصة التحقيق مع المتبقين منهم لاجل الحكم عليهم بوقت قريب".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية صادرت خلال حربها على المخدرات اكثر من 130 الف حبة مخدر، وأكثر من 13 كيلوغرام من المواد المخدرة كالحشيشة والكريستال".

وأوضح المصدر، ان "بين المعتقلين لدى الأجهزة الامنية تجار مخدرات يصنفون ضمن خانة (الخطرين للغاية) وهؤلاء يحملون هويات حكومية مزورة بالعشرات يستخدمونها في تجاوز السيطرات الامنية"، مضيفا ان "القوات الامنية لا تزال مستمرة بحربها ضد المخدرات من اجل التخلص من هذه الافة التي انهكت شباب المحافظة".

وفي 8 تموز الجاري، أقر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، حازم الرديني، بأن 60% من المحكومين بالسجن هم بقضايا تعاطي أو تجارة المخدرات.

وحذر الرديني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من "خطورة انتشار ظاهرة المخدرات في العراق، كونها تعد الأكثر فتكاً وتهديداً للمجتمع العراقي من أي تهديد آخر".

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