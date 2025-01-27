الحرائق في المدارس العراقية.. توجيه حكومي لحماية الدفاتر الامتحانية (وثيقة)

شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، بوضع كاميرات مراقبة وحماية الدفاتر الامتحانية وممتلكات المدارس من الحرائق، فيما منحت فترة زمنية لإدارات المدارس لتنفيذ إجراءات السلامة.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن، الوزارة أوعزت لإدارات المدارس، بوضع كاميرات مراقبة في الغرف التي تضم الدفاتر الامتحانية خلال 72 ساعة، ووضع جدول متابعة إدارة المدرسة مع الحراس الأمنيين للحفاظ على مستلزمات المدرسة والسجلات والدفاتر الامتحانية.

ويأتي هذا التوجيه بعد حوادث حريق عدة شهدتها مدارس في البلاد تزامنا مع امتحانات نصف السنة.

وتعرضت مدرسة كنز المعرفة، في السماوة، إلى حريق في 22 من الشهر الحالي، لكنه لم يتسبب في تسجيل أضرار بشرية أو خسائر مادية كبيرة، كما أن دفاتر الطلبة الامتحانية لم تتضرر جراء الحادث، وبحسب التحقيقات فإن طالبا كان قد دخل المدرسة وأفتعل الحريق.

وفي البصرة، أندلع حريقاً في مدرسة (الإمام الحسين) الواقعة بمنطقة المعقل، شارع التربية، في 18 من الشهر الحالي، حيث نشب في غرفة الإدارة، بعيدًا عن الدفاتر الامتحانية.