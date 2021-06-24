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الحرائق تلتهم اكثر من 75 دونماً زراعياً في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T10:52:25+0000
الحرائق تلتهم اكثر من 75 دونماً زراعياً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الخميس، بأن حرائق متكررة التهمت اكثر من 75 دونماً من البساتين في ناحية الوجيهية شمال شرق المحافظة

وقال مدير الناحية حاتم عبد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "الحرائق التي نشبت في البساتين قبل 5 ايام ويوم امس، التهمت اكثر من 75 دونماً من البساتين في الناحية، (35 شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة)"، مشيراً إلى "استمرارها لغاية الان".

وأكد التميمي أن "الحرائق التي نشبت امس تجددت اليوم لعدم اخمادها بشكل صحيح او لحوادث عرضية"، مبيناً أن "فرق الاطفاء تواصل اخمادها لمنع امتدادها الى مساحات اخرى من البساتين".

وأضاف أن "اسباب الحرائق مجهولة ولم تكشف اسبابها إن كانت مفتعلة او حوادث عرضية"، لافتاً إلى "كثافة الادغال والحشائش فيها جراء الجفاف والتي تجعلها عرضة للحرائق في اي وقت".

وتتعرض بساتين ديالى بين الحين والاخر لحوادث حرائق التي تسببها حوادث عرضية جراء الاهمال او مفتعلة لدواع انتقامية او محاولة لتجريفها وتحويلها لاراض سكنية.

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