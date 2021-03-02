الحراك الشعبي في ذي قار يرشح 6 أسماء لمنصب المحافظ

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة تنتمي للحراك الشعبي في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن أسماء جديدة لشغل منصب المحافظ، مؤكدة ان هذه الأسماء هي التي اتفق عليها أعضاء الحراك، فيما أكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى بعدد من المرشحين.

وقال أعضاء الحراك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنهم رشحوا كل من: ياسر البراك، وأحمد غني الخفاجي، وضياء كريم، وعماد عبد الكاظم، ونجم طارش، وعمران كامل عزيز".

وأضافوا، أن "هذه الأسماء هي إرادة الجماهير في ذي قار وليس هناك بديلاً عنهم، وعلى الحكومة المركزية اختيار أحدهم ودعمه لمنصب المحافظ ".

بدورها أكدت مصادر سياسية مطلعة لشفق نيوز، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى اليوم مقابلات مع عدد من مرشحي محافظة ذي قار، لمنصب المحافظ، من دون أن توضح ما إذا كان من بينهم الأسماء التي طرحها أعضاء الحراك.

وكان ممثل رابطة عوائل الشهداء في محافظة ذي قار، عبد الله كشيش، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن كواليس اختيار اسم محافظ جديد للناصرية وأخواتها، فيما اكد ان الجهة المكلفة من قبل الكاظمي هي عوائل الشهداء حصرا.

وذكر كشيش لشفق نيوز، أن "الاجتماع الذي عقد مؤخرا في منزل شيخ قبيلة العبودة مع عدد من أعضاء الحراك في الناصرية لم يتم الاتفاق فيه على تسمية أشخاص محددين وبعض الحاضرين قاموا بتخوين المرشحين الآخرين".

وأضاف، أن "عوائل الشهداء انسحبوا من أمر اخيتار اسم المحافظ في الوقت الحالي"، داعيا إلى "الابقاء على المحافظ المؤقت حاليا عبدالغني الأسدي، لحين انتهاء زيارة بابا الفاتيكان للمدينة".

وتابع "بعد انتهاء الزيارة على الجميع أن يجلسوا ويناقشوا أمر اخيتار المحافظ لن يحل بتخوين بعضنا البعض"، مشيرا إلى أن "مؤتمريّ ساحة الحبوبي والبهو لا يمثلان الصدى الحقيقي لاختيار المرشح لمنصب المحافظ، وإنما المخول باختيار أمر المحافظ هم عوائل الشهداء حصرا بامر الكاظمي".