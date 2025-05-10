الحراك الشعبي في الزبير: مجلس البصرة لا يمثلنا وماضون بالتحول لمحافظة

شفق نيوز/ ندد حراك قضاء الزبير الشعبي غربي محافظة البصرة، يوم السبت، بجلسة مجلس المحافظة الأخيرة، مؤكدا أنه ماض بإجراءات تحويل القضاء إلى محافظة وأن جلسة المجلس "لا تمثله" وتعد استخفافاً بالمطالب وما أعلن فيها غير واقعي.

وقال القيادي في الحراك، علي شريف لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ البصرة عقد اجتماعاً خارج حدود القضاء، في خطوة تمثل استخفافاً جديداً بأهالي الزبير، وجاءت في زمان ومكان خاطئَين".

وأضاف أن "الاجتماع عُقد خارج القضاء بسبب عدم وجود قاعة اجتماعات بداخله، رغم تخصيص أكثر من 3 مليارات دينار لتطويره حسب ما أعلن في جلستهم، ما يثير تساؤلات جدية حول مصير هذه الأموال".

وتابع أنه "من الغريب أن يعلن محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة عن وجود 368 مشروعاً داخل الزبير دون تقديم أي تفاصيل بشأن طبيعتها أو الجهة المنفذة لها، سواء كانت مشاريع وزارية أو ضمن منافع اجتماعية أو تنمية أقاليم"، معتبراً أن ذلك يمثل "محاولة لعدم إظهار الحقيقة بشكل شفاف للجماهير".

ولفت إلى أن "ما عرض في الجلسة من نسب في مشاريع يجرى تنفيذها، غير صحيحة و تحمل أخطاءً بل أن بعض المشاريع التي ذُكرت في الاجتماع لا وجود لها على أرض الواقع"، مضيفاً أن "المسؤولين لم يدخلوا المدينة بعد انتهاء الاجتماع ولم يلتقوا بأهلها أو يطلعوا على معاناتهم عن قرب، وهو ما يمثل إقصاءً وتهميشاً متعمداً".

وشدد على أن "هذه التصرفات الصادرة من أعلى سلطة في المحافظة، تزيد من إصرارنا على المضي بالمطالبة بتحويل الزبير إلى محافظة، عبر الطرق القانونية، وبدعم جميع شرائح المجتمع بينهم أكاديميين و شيوخ عشائر ورجال دين".

وعقد مجلس محافظة البصرة، في 7 من الشهر الحالي، جلسة استثنائية، وفيها قرر ترقية الدرجة الإدارية لجميع الملاحظيات والقواطع الخدمية في أقضية ونواحي البصرة وتحويلها إلى شُعب ضمن هيكلية جديدة لتنظيم العمل الإداري في هذه المناطق وتوسعة الصلاحيات دون الرجوع إلى المركزية بشكل كامل، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات ومنح حرية أوسع للمسؤولين عنها".

وكان رئيس تحالف "تصميم"، عضو مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، أفاد قبل الجلسة السابقة لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس أنهى كل الاستعدادات الأمنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التاريخية والتي ستعقد بحضور محافظ البصرة أسعد العيدانيّ وجهازه التنفيذي في ديوان المحافظة".

يشار إلى أن عدداً من نواب محافظة البصرة قاموا بجمع تواقيع لرفع طلب إلى رئاسة مجلس النواب بشأن تحويل قضاء الزبير إلى محافظة، وذلك بالتزامن مع تصويت المجلس على تحويل حلبجة في إقليم كوردستان إلى محافظة، في 14 نيسان/ أبريل 2025.