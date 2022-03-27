الحراس الأمنيون في ذي قار يغلقون دائرة نفطية للمطالبة بتثبيهم

شفق نيوز/ اغلق العشرات من الحراس الامنيين في ذي قار، يوم الاحد، مستودع المنتجات النفطية في المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من الحراس الامنيين في مستودع المنتجات النفطية في محافظة ذي قار، قاموا بإغلاق المستودع للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، حيث ان بعضهم وصلت خدمته لاكثر من 10 سنوات.

واضاف مراسلنا، ان الحراس طالبوا ايضا بتحويلهم من وزارة الداخلية إلى ملاك وزارة النفط.

واشار الى ان التظاهرة شهدت تدافعا بين القوات الامنية والمحتجين من الحراس الامنيين.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر العشرات من الحراس الأمنيين أمام مبنى وزارة النفط وسط بغداد مطالبين بتثبيتهم على ملاك الوزارة.

كما شهدت ذي قار اليوم أيضا نظم العشرات من الموظفين الدائميين في كهرباء المحافظة، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة في كل شهر.

واضاف ان "المعتصمين طالبوا ايضا باعلان فرع توزيع كهرباء ذي قار مديرية عامة تشمل شمال الناصرية والسماوة".