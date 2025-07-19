الحرارة تشتد.. الأربعينيات تضرب العراق مجدداً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، يوم السبت، أن البلاد ستشهد هذا الأسبوع طقساً شديد الحرارة، مع تسجيل درجات حرارة في الأربعينيات.

وذكرت الهيئة في تقريرها اليومي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن طقس اليوم السبت سيكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً، لاسيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع أجواء مستقرة وصافية إجمالاً في معظم المناطق، وظهور سحب متفرقة على فترات في أجواء بعض مدن الشمال.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة ستكون مقاربة ليوم أمس في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تشهد ارتفاعاً طفيفاً في المنطقة الشمالية.

أما طقس يوم غد الأحد، فستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع انخفاض طفيف في الشمالية، وفي يوم الاثنين، تبقى مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وبحسب التقرير، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت تسجل على النحو التالي: بغداد 46، دهوك 42، أربيل 44، السليمانية 43، كركوك 45، نينوى 45، صلاح الدين 45، ديالى 46، الأنبار 44، كربلاء 46، بابل 45، واسط 47، النجف 46، الديوانية 45، ميسان 48، ذي قار 47، المثنى 47، والبصرة 48 درجة مئوية.

أما يوم غد الأحد، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة: دهوك 40، نينوى 44، أربيل 42، السليمانية 42، كركوك 45، صلاح الدين 44، ديالى 45، الأنبار 43، بغداد 46، واسط 46، بابل 45، كربلاء 46، الديوانية 46، النجف 46، المثنى 47، الناصرية 48، ميسان 48، والبصرة 48 درجة مئوية.