الحرارة تبلغ ذروتها.. 50 درجة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز- ميسان/ البصرة

تصدرت محافظتي ميسان والبصرة الواقعتان جنوب العراق، يوم الأربعاء، قائمة أعلى المحافظات حرارة بتسجيل نصف درجة الغليان.

وأظهر جدول لدرجات الحرارة العظمى المسجلة والمحسوسة والرطوبة النسبية الصادر عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تسجيل محافظتي ميسان والبصرة 50 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى سُجِّلت لهذا اليوم عند الساعة الثالثة ظهراً، وهي تُعدّ أعلى قراءة تُسجَّل خلال 24 ساعة، وتعكس شدة تأثير الإشعاع الشمسي وامتداد المنخفضات السطحية في هذا الوقت من السنة.

أما درجة الحرارة المحسوسة فهي التي يشعر بها الإنسان فعلياً، ولا تتطابق دائماً مع الدرجة المسجلة، حيث تتأثر بعوامل عدّة أبرزها نسبة الرطوبة في الهواء، فكلما ارتفعت الرطوبة زادت الإحساس بالحرارة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية أو خلال موجات الرطوبة الصيفية.