حداد اسبوع في نينوى على ضحايا فاجعة الحمدانية

شفق نيوز / أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع في المحافظة، على ضحايا فاجعة عرس الحمدانية.

وكان مصدر أمني، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بارتفاع حصيلة فاجعة الحريق الكبير الذي اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، إلى أكثر من 115 حالة وفاة وأكثر من 200 اصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.

وعلى إثر ذلك، دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، بوقت سابق من اليوم، إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات فاجعة عرس الحمدانية في محافظة نينوى.