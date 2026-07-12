الحج والعمرة تفتح غداً استمارة قرعة الموسم المقبل وتحدد شروط وآلية التقديم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، مساء اليوم الأحد، فتح استمارة التقديم الإلكتروني لحجز مقاعد الحج للموسم المقبل، اعتباراً من يوم غد الاثنين، فيما حددت ضوابط وشروط التقديم وآلية توزيع المقاعد بين المحافظات.

وقال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، سامي المسعودي، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن استمارة التقديم إلى قرعة الحج للموسم المقبل ستفتح ابتداءً من يوم غد الاثنين، مبيناً أن التقديم يقتصر على المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فأكثر.

وأضاف المسعودي، أن الهيئة قررت عدم السماح لمن سبق له أداء فريضة الحج، بأي صفة كانت، بالتقديم إلى قرعة حجز مقاعد الحج، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي لإتاحة الفرصة أمام من لم يسبق لهم أداء الفريضة.

وأوضح أن الهيئة أقرت منح نقطة إضافية لكبار السن الذين سبق لهم التقديم في القرعات السابقة ولم يحالفهم الحظ بالحصول على مقعد للحج، دعماً لفرصهم في الفوز بالقرعة المقبلة.

وأشار إلى أن توزيع مقاعد الحج بين المحافظات سيكون وفقاً لنتائج التعداد السكاني الجديد للعراق، لافتاً إلى أنه لا يحق للفائز بقرعة الحج التنازل عن مقعده لشخص آخر، وأن المقعد يبقى حصراً لصاحبه وفق الضوابط المعتمدة.