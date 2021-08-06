الحجامي: احالة موظفة الى التحقيق بسبب إصدار بطاقات لقاح بشكل غير قانوني

شفق نيوز/ اعلن مدير صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي يوم الجمعة، احالة موظفة عملت على إصدار بطاقات لقاح كورونا بشكل غير قانوني.

وقال الحجامي في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك؛ "إحالة موظفة في مركز صحي السيدية للرعاية الصحية الاولية الى القضاء لمنحها كارتات تلقيح لبعض المواطنين بدون اخذهم اللقاح فعليًا"، مشيرا إلى أن "هناك لجانا تحقيقية اخرى سيتم بعد انجازها احالة موظفين آخرين مع مدرائهم الذين لم يبلغوا عليهم".

ودعا الحجامي "المواطنين الى التبليغ عن اي خرق بعملية التلقيح عن طريق الخطوط الساخنة المثبتة في المؤسسات الصحية".