"الحبوبي" ترفض تنصيب الأسدي محافظاً لذي قار "ولو لساعة واحدة"

شفق نيوز/ أعلن "ثوار ساحة الحبوبي"، في الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن رفضهم تنصيب عبد الغني الأسدي محافظاً لذي قار.

وذكر بيان لـ"ثوار ساحة الحبوبي"، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد الاحداث الدامية والمؤسفة التي شهدت محافظتنا العزيزة ذي قار وراح ضحيتها ما يقارب ( ٨) شهداء واكثر من ( ١٥٠) جريح في مجزرة أخرى لتضاف للمجازر احزاب السلطة وقواتها القعمية، لا زال أحرار الناصرية وثوارها الشرفاء يواصلون احتجاهم السلمي ولليوم الخامس على التوالي رغم ما تشهد المحافظة من القتل والقمع والعنف للمطالبة بإقالة المحافظ الفاسد ناظم الوائلي ونوابه ومستشاريه وقائد الشرطة الذي ارتكب مجزرة هذا اليوم وتقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأضافوا أن "استقرار المحافظة وهدوئها واعادة الامن لها لا يمكن ان يتحقق الا بإقالة الفاسدين فيها وتحقيق المطالب جميعها، وفي الوقت نفسه نرفض رفضا قاطعا تنصيب عبد الغني الاسدي محافظاً لها ولو لساعة واحدة".

وشددوا على ضرورة "إبعاد المحافظة عن المماطلة والتسويف اختيار محافظا من ابناء المدينة يتمتع بكفاءة ونزاهة ووطنية واستقلالية".

وفي وقت سابق كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبد الغني الأسدي محافظاً لذي قار.

ووجه بحسب الإعلام الحكومي الرسمي بتشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الأخيرة وتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة".