الحبس 3 سنوات لصحفي انتحل صفة "قاضي" في نينوى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، عن صدور حكم بالحبس لثلاث سنوات على صحفي بتهمة انتحال صفة قاضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح الموصل أصدرت حكماً بالحبس لثلاث سنوات على الصحفي زياد السنجري وفق أحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي".

وأوضح أن "الحكم صدر عن تهمة انتحال السنجري صفة قاضي والادعاء بأن لديه علاقات مع مسؤوليين حكوميين وقيامه بتسريب كتب ووثائق حكومية سرية يمنع تداولها".

وكانت شعبة الاستخبارات في محافظة نينوى قد اعتقلت الصحفي زياد السنجري في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي وفتحت تحقيقاً معه بتهمة انتحال صفة قاضي بالموصل بعد شهرين من عودته من النمسا التي لجأ إليها منذ سيطرة تنظيم داعش على الموصل.

وخلال فترة التوقيف جرى التعمق بالتحقيق والاطلاع على رسائل متبادلة مع بعض المسؤولين والموظفين الحكوميين في نينوى عبر هاتفه النقال، وظهرت رسائل تتعلق بتسريب معلومات ووثائق من بعض الدوائر في نينوى.