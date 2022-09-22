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الحبس والسجن بمدير عام في هيئة الاستثمار وضابط بالداخلية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-22T12:37:59+0000
الحبس والسجن بمدير عام في هيئة الاستثمار وضابط بالداخلية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور حكمين بإدانة مدير عام في الهيئة الوطنية للاستثمار سابقاً، وضابط ارتباط بين وزارتي الداخلية والصحة.

 وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمتي جنح الرصافة وجنايات المُثنى المُختصتين بقضايا النزاهة أصدرتا حكمين بالحبس والسجن حضورياً بحق كل من المدير العام لدائرة العلاقات والترويج في الهيئة الوطنية للاستثمار سابقاً، وضابط ارتباط بين وزارة الداخلية ودائرة صحة المثنى.

وأضافت الدائرة أن محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً بالحبس مع النفاذ على المُتهم المُدير العام عن موضوع استغلال منصبه الوظيفي في استقدام عُمال أجانب وتسريبهم خارج مقرات العمل.

وأوضحت أن محكمة جنايات المُثنى المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن لمُدة خمس سنوات وشهر واحد، وغرامة مالية مقدارها (23,000,000) مليون دينار على المُتهم الذي يشغل منصب ضابط ارتباط بين وزارة الداخلية ودائرة صحة المثنى؛ لقيامه بتعيين (38) شرطياً بأمر وزاري مُزور، لافتةً إلى أن المحكمة أصدرت قرار الحكم؛ استناداً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات.

وأكدت أن المحكمتين، بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصلة  في هاتين القضيتين، وجدتا أنها كافية ومُقنعة لإدانة المُتهمين.

 

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