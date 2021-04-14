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الحبس لمسؤول محلي في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-14T15:13:07+0000
الحبس لمسؤول محلي في بابل

شفق نيوز/ اصدرت محكمة النزاهة في بابل، يوم الاربعاء، حكما بالحبس لمسؤول محلي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة اصدرت حكما بالحبس لمدة عامين على معاون مدير عام صحة بابل رياض البعيجي على خلفية قضية فساد".

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني مسؤول بأن قوة خاصة اعتقلت رئيس الحكومة المحلية لمحافظة بابل حسن منديل السرياوي.

وكانت قوة أمنية قد داهمت، يوم 24 من شهر آذار الماضي، منازل أقرباء لمحافظ بابل ومسؤولين آخرين، بعد ساعات من صدور أمر قبضٍ على محافظ بابل خلفية التلاعب بمحضر توزيع أَرَاضٍ.

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