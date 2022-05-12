الحبس لمسؤول حكومي عراقي لاقترافه جريمة الرشوة مقابل إحالة عقود

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن صدور قراري حكمٍ حضوريين بالحبس والغرامة على مدير إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ بتهمة تلقِّي رشى مقابل إحالة عقدين.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين، بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالحبس ثلاث سنواتٍ والغرامة بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود، مشيرةً إلى إقدامه على أخذ مبلغ مالي بنسبة (١٠%)من المُتَّهمين المُفرَّقة أوراقهم؛ مقابل إحالة عقدٍ لتجهيز (٥٠٠٠) خيمةٍ للنازحين في مُحافظة كركوك بقيمة (5,525,000,000) مليارات دينارٍ.

وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أوضحت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً حضورياً في قضيَّةٍ ثانيةٍ بالحبس ثلاث سنوات والغرامة بحق المُتَّهم؛ لإقدامه على أخذ مبلغٍ ماليٍّ قدرُه (50,000,000) مليون دينارٍ من أحد المُتهمين مقابل إحالة عقد لتجهيز (١٥٠٠) خيمة للنازحين في محافظة صلاح الدين بقيمة (1,657,500,000) مليار دينار.

وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّةِ، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة وفقاً لمقتضيات القرار (١٦٠ لسنة 1983).