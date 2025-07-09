الحبس لمدة سنتين بحق شرطي ابتز مرشحة للانتخابات العراقية بمليار دينار

شفق نيوز- الكوت

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق منتسب في الشرطة، بعد إدانته بابتزاز مرشحة للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في العراق بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن المدان طالب بمليار دينار مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بالمرشحة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

يشار الى ان المجتمع العراق شهد مؤخرا تزايد في حالات الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الالكترونية خاصة لفئة النساء، في حين تعلن السلطات الامنية بين فترة واخرى القاء القبض على قراصنة و مبتزين.