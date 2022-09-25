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الحبس لمحافظ ذي قار الأسبق لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-25T06:25:54+0000
الحبس لمحافظ ذي قار الأسبق لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، صدور قرار حكم حضوري بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة قرار حكم حضورياً يقضي بحبس محافظ ذي قار الأسبق.

وتابعت الدائرة موضحة أن قرار الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي، جاء على خلفية استقطاع مبالغ مالية من منتسبي صحوة ذي قار أثناء توزيع رواتب الصحوات.

وأضافت إن المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة.

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