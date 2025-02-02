الحبس لـ"حسن الباش" بعد ادانته بالمحتوى الهابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، أن السلطة القضائية أصدرت حكما بالحبس بحق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ"حسن الباشا" لادانته بالمحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المكثفة والتدقيق وبعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اصدر القضاء العراقي حكما بحبس المدان المدعو "حسن الباش" أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط.

يشار إلى أن "الباش" المعروف بعبارة "يمي" من اهالي العاصمة بغداد يعمل في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وكان يروج فترة من الزمن لبضاعته عبر البلوجرات من الفتيات اللواتي يظهرن بملابس مغرية لغرض زيادة عدد المشاهدين واستهداف أكبر عدد منهم.

وكان مصدر أمني، قد افاد في نهاية العام 2024 بأن وزارة الداخلية العراقية اتخذت إجراءاتها القانونية بحق المدعو "حسن الباش".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المحتوى الهابط بالوزارة اتخذت إجراءات قانونية بحق المدعو حسن الباش.

وبحسب المصدر، فقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد رصد أنشطة تتعلق بنشر محتوى يخالف القوانين العراقية، حيث تعمل اللجنة بشكل مستمر على متابعة ورصد أي محتوى هابط قد يضر بالمجتمع.

وفي كانون الثاني 2023، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد حكما قضائيا بحق "الباش، بتهمة نشر محتوى هابط، وذلك في إطار حملة موسعة بدأتها وزارة الداخلية العراقية في كانون الثاني 2023، لمكافحة المحتوى المخالف للأخلاق والذوق العام والعادات والتقاليد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ شباط 2023، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدة أشخاص متهمين بنشر محتوى غير لائق، شملت مذكرات قبض وأحكام حبس.

وقد أطلقت الوزارة منصة "بلّغ" لتلقي البلاغات حول هذا النوع من المحتوى، وتلقت الآلاف من الإخبارات.