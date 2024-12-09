الحبس سنتين لمسؤولين اثنين في مطار النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الإثنين، بصدور حكم بالحبس سنتين بحق مسؤولين اثنين في مطار النجف الدولي لإضرارهما بالمال العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت، اليوم، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل من مدير العقود السابق ورئيس القسم القانوني السابق في مطار النجف الدولي".

وأوضح المصدر، أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على ما يلي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهودة بها اليه)