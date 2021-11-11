"سنتان حبس شديد" بحق مدير الضرائب العراقية وموظفين

شفق نيوز/ أعلن القضاء العراقي، اليوم الخميس، عن صدور احكام بالحبس سنتين بحق مدير عام هيئة الضرائب في العراق وعدد من الموظفين بسبب مخالفات ضريبية تخص شركة "كي كارد".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية أصدرت، اليوم، حكما بالحبس الشديد سنتين لمدير عام هيئة الضرائب في العراق ولمدراء الاقسام.

وأوضح أن "الحكم صدر جراء الاضرار الجسيمة عن عدم احتساب الضرائب المترتبة على شركة كي كارد"، مبيناً أن أن "القرار صدر وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".