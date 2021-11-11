سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"سنتان حبس شديد" بحق مدير الضرائب العراقية وموظفين

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-11T08:11:08+0000
"سنتان حبس شديد" بحق مدير الضرائب العراقية وموظفين

شفق نيوز/ أعلن القضاء العراقي، اليوم الخميس، عن صدور احكام بالحبس سنتين بحق مدير عام هيئة الضرائب في العراق وعدد من الموظفين بسبب مخالفات ضريبية تخص شركة "كي كارد".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية أصدرت، اليوم، حكما بالحبس الشديد سنتين لمدير عام هيئة الضرائب في العراق ولمدراء الاقسام.

وأوضح أن "الحكم صدر جراء الاضرار الجسيمة عن عدم احتساب الضرائب المترتبة على شركة  كي كارد"، مبيناً أن أن "القرار صدر وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

related

القضاء يصدر 6 أحكام بالسجن على مدير المصرف الزراعي السابق في ميسان

Date: 2021-08-01 06:47:58
القضاء يصدر 6 أحكام بالسجن على مدير المصرف الزراعي السابق في ميسان

منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

Date: 2019-12-14 09:38:53
منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

صور.. إرث سومري الأكبر من نوعه يعود لأرض الرافدين

Date: 2021-08-03 08:52:23
صور.. إرث سومري الأكبر من نوعه يعود لأرض الرافدين

السفارة في انقرة: لا اصابات بين الجالية العراقية جراء زلزال تركيا

Date: 2020-01-25 10:13:45
السفارة في انقرة: لا اصابات بين الجالية العراقية جراء زلزال تركيا

بعد يومين من التريث.. العراق يلزم مسافريه بابراز شهادة اللقاح والمسحة (وثيقة)

Date: 2021-11-01 07:55:42
بعد يومين من التريث.. العراق يلزم مسافريه بابراز شهادة اللقاح والمسحة (وثيقة)

الصحة تعلن 8 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

Date: 2020-03-06 21:49:31
الصحة تعلن 8 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

المتحدث باسم الكاظمي: الحظر تجريبي وقد يمدد أكثر

Date: 2021-02-16 10:38:22
المتحدث باسم الكاظمي: الحظر تجريبي وقد يمدد أكثر

توضيح "عاجل" من التربية بشأن الدخول الشامل لطلبة المتوسطة والإعدادية

Date: 2021-05-31 17:33:00
توضيح "عاجل" من التربية بشأن الدخول الشامل لطلبة المتوسطة والإعدادية