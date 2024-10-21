الحبس ستة أشهر مع "وقف التنفيذ" بحق مدير بلدية الموصل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنح الموصل، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس لستة أشهر مع وقف التنفيذ، بحق مدير بلدية الموصل، ضمن مجموعة أحكام صدرت بحق مسؤولين في نينوى.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى لوكالة "شفق نيوز، إن "محكمة جنح الموصل أصدرت حكماً بالحبس لستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو مع غرامة مالية".

‏وأوضح المصدر أن "الحكم "بتهمة مخالفات إدارية ارتكبت من قبل الحبو خصوصا بما يتعلق بعمله وتأجير محلات خارج الضوابط".

‏وكانت محكمة جنح الموصل قد أصدرت اليوم حكما بالحبس لستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق محافظ نينوى السابق نجم الجبوري مع غرامه مالية بتهمة إحالة ملاعب رياضية بمخالفات قانونية.

‏كما أصدرت المحكمة حكماً بغرامة مالية نائب محافظ نينوى السابق آنذاك سيروان روژبياني عن مخالفات إدارية أيضا والذي مازال يشغل منصب نائب المحافظ في الحكومة الحالية.