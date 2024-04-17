الحبس ثلاث سنوات لمسؤول في "مديرية شهداء الكرخ"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن صدور قرار حكم غيابي يقضي بالحبس لأحد المسؤولين في مديرية شهداء الكرخ ورد أكثر من مليار دينار؛ على خلفية تهم تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وقال إعلام النزاهة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم غيابي يقضي بالحبس ثلاث سنوات للمتهم الهارب مسؤول شعبة الحسابات في مديرية شهداء الكرخ؛ وذلك على خلفية تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وأضاف إن الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، تضمن أيضاً إلزام المتهم برد قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (592,953,400) مليون دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة.

وبين إن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بالتقرير الفني لدائرة الوقاية في الهيئة الذي تم إعداده بعد التقصي والتدقيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحليل أموال المتهم ومدى تناسبها مع موارده الاعتيادية، وأقوال الممثل القانوني لمؤسسة الشهداء، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فقررت إدانته والحكم عليه غيابياًً بالحبس ثلاث سنوات ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً للمادة (19/ثالثاً) من قانون الهيئة النافذ.