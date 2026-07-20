الحبس الشديد وغرامة مالية كبيرة بحق مسؤول وزوجته في بلدية الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن محكمة جنح الناصرية أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مسؤول في بلدية الناصرية وزوجته، وهي موظفة في البلدية، مع تغريم كل منهما مبلغ مليار و800 مليون دينار عراقي و800 ألف دولار أميركي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الناصرية قضت بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مسؤول في بلدية الناصرية، كما أصدرت حكماً مماثلاً بحق زوجته، التي تعمل موظفة في البلدية.

وأضاف أن المحكمة غرّمت كلاً منهما مبلغ مليار و800 مليون دينار عراقي، و800 ألف دولار أميركي.

وأشار المصدر إلى أن الحكمين صدرا استناداً إلى أحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (20) لسنة 2011.

يذكر أن قوة امنية مشتركة من هيئة النزاهة ومكافحة الارهاب كانت قد اعتقلت 10 موظفين ومسؤولين متهمين بالتعدي على المال العام، في دائرتي بلدية الناصرية والتسجيل العقاري.