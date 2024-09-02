الحبس الشديد والغرامة لمدير تقاعد الأنبار السابق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، يوم الاثنين، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالحبس الشديد على مدير تقاعد محافظة الأنبار السابق.

وأفاد إعلام الهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّـة أصدرت قرار حكم حضوريا بالحبس الشديد لمدّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ على مدير تقاعد الأنبار السابق؛ لقيامه بترويج معاملاتٍ تقاعديّةٍ في الدائرة خلافا للقانون؛ لقاء تسلم مبالغ ماليّـة.

وأضاف، إن القرار الذي صدر وفق القرار(160 لسنة 1983 ) المعدّل، تضمّن أيضا الحكم بالحبس الشديد لمدّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ بحقّ متهمين آخرين أحدهما موظفٌ في مديرية تقاعد الأنبار والآخر "معقب"، لافتا إلى أنّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصّلة في هذه القضيّة وجدتها كافية ومقنعة للإدانة.