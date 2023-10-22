الحبس الشديد لموظف في وزارة العمل العراقية لتلاعبه بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكما بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقيامه بابتزاز المواطنين مقابل انجاز معاملاتهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها بحق الموظف لقيامه بابتزاز المواطنين ماديا والتلاعب بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة لغرض ترويج معاملاتهم وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 160/ ثانياً / 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983".