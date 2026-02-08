الحبس الشديد لموظفة في مصرف الرافدين بالأنبار لإضرارها بالمال العام

شفق نيوز- الأنبار أصدرت محكمة جنايات الأنبار، يوم الأحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانة عن جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانة، التي كانت تشغل وظيفة في مصرف الرافدين/ فرع الخالدية، أقدمت على توقيع وإصدار خطابي ضمان لصالح شركتين من القطاع الخاص خلافاً للقانون".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقها استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".