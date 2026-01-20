الحبس والإعدام بحق مدانين بقضايا أدوية ومخدرات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الثلاثاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة المتاجرة بالأدوية غير المرخصة خلافاً لأحكام القانون.

وأفاد إعلام القضاء العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن السلطات ضبطت بحوزة المدانين كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن، والتي لم تخضع للفحص المختبري الرسمي أو إجراءات السيطرة النوعية، مشيراً إلى أن الحكم صدر بحقهما وفقاً لأحكام القرار 39/1/ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996.

وفي قضية أخرى، أعلنت المحكمة الجنائية المركزية إصدار أحكام بالإعدام بحق سبعة مدانين، من بينهم ثلاث نساء، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب بيان إعلام القضاء، فإن المدانين ضبطت بحوزتهم ثلاثة كيلو غرامات من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقهم استناداً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.