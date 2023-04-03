الحبس الشديد لمسؤول في مصرف الرافدين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة، يوم الاثنين، صدور قرار حكم يقضي بالحبس الشديد بحق أحد المسؤولين في مصرف "الرافدين" الحكومي، جراء اقترافه مخالفات أضرت المال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان حول تفاصيل القضيَة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير قسم الحاسبات الاسبق في مصرف الرافدين، موضحة أن الحكم جاء على إثر اقتراف المدان مخالفات لواجبات الوظيفة بالاتفاقيَة المبرمة مع الشركة العالميَة للبطاقة الذكيَة؛ بقصد منفعة أشخاص على حساب الدولة.

وبينت أن قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، مشيرة إلى أن القرار تضمن أيضاً إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض.

وأضافت إنَ المحكمة أصدرت حكمها، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصلة في القضيَةِ، التي أوصلتها إلى القناعة التامَة بمقصريَـة المُدان، فقرَرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق مقتضيات المادة الحكمية، وإصدار أمر قبض وتحر بحقه.