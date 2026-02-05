الحبس الشديد لمسؤولين محليين في الديوانية بتهمة الرشوة

شفق نيوز- الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس لمدة سنتين بحق مدير إحدى دوائر البلدية في الديوانية ومسؤول الآليات فيها، بعد ضبطهما متلبسين بالرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات القادسية / الهيئة الأولى، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية التي تولت التحقيق فيها وأحالتها على القضاء، وبعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية، التي وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، قررت إيقاع عقوبة الحبس لمدة سنتين على مدير إحدى دوائر البلدية في الديوانية ومسؤول الآليات فيها، فضلاً عن فرض غرامة مالية مقدارها مليون دينار على كل منهما".

وأوضحت أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية سبق لها أن نفذت عملية ضبط المتهمين وفقاً لمذكرة قضائية، إثر انتقالها إلى مقر إحدى دوائر البلدية في المحافظة وتمكنها من ضبط مسؤول الآليات في الدائرة وإقراره بأنه تسلم مبلغ الرشوة المضبوط بحوزته، بغية إيصاله إلى المتهم الأول (مدير البلدية) الذي تم ضبطه في مكتبه".

وأشارت إلى أن "عملية ضبط المتهمين تمت استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وتم تنظيم محضر أصولي بذلك".