الحبس الشديد لمدير فرع المصرف الزراعي الأسبق في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، صدور قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي - فرع ميسان الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف التعليمات المصرفية.

وقال إعلام الهيئة، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة حكمين حضوريين بحق مدير المصرف الزراعي الأسبق يقضي كل واحدٍ منهما بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ لمخالفته التعليمات المصرفية من خلال صرف قروضٍ لأشخاصٍ دون علمهم وموافقتهم في العام 2016 خاصة باستلام ساحبةٍ وحاصدةٍ زراعية.

وتابع البيان إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريـة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه.

وأضاف إن قرار الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمصرف الزراعي التعاوني بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بحق المدان.