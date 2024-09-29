الحبس الشديد لمدة سنتين لمدير بلدية الحلة الأسبق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍ يقضي بحبس مدير بلديَة الحلة الأسبق لمدَة سنتين؛ على خلفيَة ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَة.

وأفاد مكتب الإعلام بالهيئة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنح الحلة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمدَة سنتين بحق (حسين علي جاسم) مدير بلديَة الحلة الأسبق؛ لتعمده مخالفة واجباته الوظيفيَة المتمثلة بعدم رفع التجاوزات الحاصلة على جانبي نهر اليهوديَة والشريط الأخضر لمنطقة حي الجمعيَـة، والاستمرار بإبرام عقودٍ جديدةٍ أو تجديد العقود القديمة على الشريط الأخضر خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وأضاف إنَ المحكمة توصَلت إلى القناعة التامَة بمقصريَة المتَهم، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصَلة في القضيَة، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وتضمَن القرار صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق المدان، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحق للجهة المتضررة (مديريَة بلديَة الحلة) بمراجعة المحاكم المدنيَة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَـة.