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الحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير عراقي أسبق ومسؤول حكومي

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-14T09:16:17+0000
الحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير عراقي أسبق ومسؤول حكومي

شفق نيوز/ اصدر القضاء العراقي، يوم الاحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير أسبق ومسؤول حكومي.

وذكر بيان لاعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ أصدرت حكمها بحق وزير البلديات والاشغال الاسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب و هاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما استنادا لاحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات".

واضاف أن "المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء اخلالهما بعقد نصب وتجهيز (17) معمل اسفلت بقيمة (25) مليون دولار في عام ٢٠٠٧".

وتابع البيان أن "المحكمة أعطت الحق لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها ذلك الاخلال".

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