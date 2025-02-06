الحبس الشديد لمدة سنة بحق المغنية "تيسير العراقية"

شفق نيوز/ افاد مصدر في الداخلية العراقية، يوم الخميس، أن السلطة القضائية اصدرت حكما بالحبس الشديد بحق المغنية "تيسير العراقية" لإدانتها بالمحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الكرخ اصدرت هذا الحكم بحق المدانة "تيسير العراقية" غيابيا لعدم مثولها أمام القضاء.

وأصدر القضاء العراقي، في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2023 ، أمر قبض بحق المغنية "تيسير العراقية" بتهمة "الفعل الفاضح".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز في حينها، إن أمر القبض صدر بعد عدم مثول "تيسير العراقية" لأمر استقدام سابق صادر من المحكمة.

وكانت تيسير العراقية قد ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بالقيام بحركات "مبتذلة"، وإيحاءات أثارت انتقاد مدونين.

وشنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ مطلع العام 2023 حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق العديد من أولئك الذين ينشرون لمثل هكذا محتوى.