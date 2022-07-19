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"الحبس الشديد" لمحافظ بابل الأسبق لمخالفته "واجباته الوظيفيَّة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-19T15:47:38+0000
"الحبس الشديد" لمحافظ بابل الأسبق لمخالفته "واجباته الوظيفيَّة"

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء، عن صدور قراري حكمٍ بإدانة مُحافظ بابل ومدير بلديَّة القاسم الأسبقين، مُبيّنةً قيامهما عمداً بارتكاب ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق؛على خلفيَّة قيامه بتوجيه كتابٍ رسميٍّ إلى مدير ناحية "كوثى" ومُديريَّة شرطة بابل يتضمَّن منعهما من إزالة ورفع التجاوز الواقع على عقارات الدولة.

وأضافت إنَّ المدان وجَّه بعدم إزالة علوة بيع الفواكه والخضر وساحة لبيع المواشي تمَّ إنشاؤهما من قبل أحد المُتجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، مُنوِّهةً بـأنَّ ذلك أدَّى إلى عدم استئجار الساحات المُخصَّصة من قبل البلديَّة لهذا الغرض.

وأوضحت دائرة التحقيقات؛ أنَّ المحكمة أصدرت حكماً بحبس مُدير بلديَّة القاسم الأسبق؛ لثبوت قيامه بالمُوافقة على محضر استبدال قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لمحافظ بابل الأسبق وعضو مجلس نُوَّاب سابق بقطعةٍ أرضٍ أخرى؛ على الرغم من وجود معاملة بيعٍ عليها وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن أنَّ معاملة البيع كانت بتاريخٍ أسبق على تاريخ الاستبدال.

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