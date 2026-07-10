الحبس الشديد لعامين بحق معاون مدير التسجيل العقاري السابق في كركوك

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق معاون مدير مديرية التسجيل العقاري السابق في محافظة كركوك، بعد إدانتها بالتسبب عمداً بإلحاق ضرر بأموال الدولة

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات كركوك/الهيئة الثانية أصدرت الحكم بحق المدانة، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه".

وأوضحت أن "المدانة، أثناء شغلها المنصب، قامت بترويج معاملة بيع عقار مع تحريف رقمه، مستغلة الصلاحيات الوظيفية الممنوحة لها، رغم أن ملكية العقار تعود في الأصل إلى مديرية بلدية كركوك، ما تسبب بإحداث ضرر عمدي بالمال العام".

وأضافت الهيئة أن "المحكمة توصلت إلى قناعة تامة بإدانة المتهمة بعد الاطلاع على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، معتبرة أنها كافية لإصدار الحكم وفقاً لأحكام القانون".