الحبس الشديد بحق مدير منفذ حدودي دولي بالعراق إثر تلقيه الرشوة

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير منفذ الشيب الحدودي عن جريمة تلقيه رشوة من أشخاص مقابل دخول البضائع والسلع.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان لقيامه بأخذ رشوة مقابل دخول البضائع والسلع كونه يعمل بصفة مدير منفذ الشيب الحدودي حيث تم ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مبالغ مالية" .

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 / ثانياً /1 لسنة 1983 المعدل واستدلالا بنص المادة 132 /3 من قانون العقوبات العراقي".

يذكر أن منفذ الشيب الحدودي هو منفذ حدودي بري للعراق مع إيران ويقع في محافظة ميسان. حيث تدخل المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع إلى ميسان يومياً عبر هذا المنفذ إضافة إلى الزوار الإيرانيين القادمين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.