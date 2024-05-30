الحبس الشديد لمسؤول في الانبار وتصديق اقوال شبكة لتجارة الآثار في الديوانية

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، أن محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مكتب تنسيق فروع المؤسسات الخاصة بضحايا الارهاب.

وأوضح المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدان أقدم على تسلم رشوة من عدة مواطنين مقابل انجاز معاملاتهم خلافا للقانون".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

في غضون ذلك أعلنت رئاسة محكمة استئناف الديوانية، تصديق اقوال شبكة لتجارة الاثار، ضبطت بحوزتهم قطع أثرية نادرة كانت تهدف الاتجار بها.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه "بإشراف قاضي محكمة التحقيق المختص تم تدوين اقوالهم بعدما ضبط بحوزتهم قطع أثرية"، مبينا أن "العملية تمت بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في المحافظة حيث تم تسجيل اعترافات مفصلة عن هذه الجريمة".

وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بالتفاصيل كافة، وما تزال الجهود متواصلة لإلقاء القبض على بقية عناصر الشبكة".