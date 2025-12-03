الحبس الشديد لمدير بلديات الأنبار وإلزامه بتسديد 32 مليار دينار

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد على المُدير السابق لبلديّـات الأنبار على خلفيَّـة جريمة الكسب غير المشروع، كذلك إلزامه بتسديد 32 مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بحقّ مُدير بلديَّات الأنبار سابقاً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة 3 سنوات؛ لاقترافه جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".

وأضافت أن "القرار تضمَّن ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (16,417,392,000) ستة عشر مليار دينار، والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة"، مُؤكّدةً أنَّ "مجموع المبالغ التي ألزم القرار المُدان بتسديدها تصل إلى (32,834,784,000) دينار".

وأكملت: "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها على المُدان بالحبس الشديد وردّ قيمة الكسب غير المشروع والغرامة الماليَّة التي تعادلها؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثالثاً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

وأشارت الهيئة إلى أنَّ "القرار اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بالمُطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".