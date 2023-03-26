"الحالوب" يفجع فلاحي النجف ويدمر 30 الف دونم زراعي

شفق نيوز/ اعلن عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية العامة في بغداد احمد العيساوي، يوم الأحد، عن خسائر تقدر بمليارات الدنانير تعرض لها فلاحو محافظة النجف بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة اليوم.

وقال العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن "أمطار الحالوب التي سقطت على قضاء المشخاب بمحافظة النجف تسببت بخسائر كبيرة لمزارعي القضاء"، لافتا إلى أن "ما دمره الحالوب اليوم من مساحات زراعية يقدر بأكثر من 30 ألف دونم زراعي".

وبين، أن "الخسائر المالية كتقدير أولي نتيجة تكسر المزروعات تقدر بأكثر من 2 مليار دينار عراقي"، داعياً السلطة الاتحادية إلى "جرد الخسائر وتعويض الفلاحين عن الخسائر التي تعرضوا لها".