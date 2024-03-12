الحالة الثانية خلال أسبوع.. انتحار رجل "مُسن" في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار رجل مسن بإطلاق النار على نفسه في قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، مبيناً أنها حالة الانتحار الثانية خلال أسبوع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً مسناً من مواليد 1948 انتحر اليوم، باطلاق النار على نفسه في مدينة خانقين شمال شرقي ديالى".

ولفت المصدر، إلى أن "هذه الحالة تأتي بعد المسن الثمانيني الذي انتحر بناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين قبل أيام".

وأوضح المصدر، أن "أسباب الانتحار غير معروفة، والشرطة فتحت تحقييقاً بالحادث".