الحالة الثالثة خلال 24 ساعة.. انتحار مراهقة داخل منزلها شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بانتحار مراهقة عن طريق شنق نفسها داخل منزلها شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة من مواليد 2007، قامت بالانتحار بشنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال) معلق بسقف حمام منزلها حسب ادعاء ذويها ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "حالة الانتحار هذه هي الثالثة خلال 24 ساعة"، مبيناً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته".