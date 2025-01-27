الجّمار.. "قلب النخلة" يزدهر في طرق النجف الخارجية (صور)

شفق نيوز/ تشهد الطرق الخارجية حول مدينة النجف، انتشاراً كبيراً لباعة "الجمار"، وهو قلب النخلة، حيث يتم جلبه من المحافظات الجنوبية والوسطى، ويكثر في فصل الشتاء، حيث يتم جني التمر بالكامل، وبعدها يستخرج "الجمار".

وبعد حصاده، يُنقل الجمار إلى النجف ليُعرض على الطرقات الخارجية بشكل رئيس، حيث يقف البائعون على جوانب الطرق السريعة لبيع هذه الوجبة الشهية والمغذية.

ويتمتع الجمار بطعمه الحلو واللذيذ، ويباع بسعر 10 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد، مما يجذب المارة من مختلف المناطق لشرائه.

وأصبحت الطرق الخارجية للنجف، بمثابة سوق مفتوح للجمار، حيث يشتريه العديد من الناس سواء للسفر أو للتمتع به كطعام مغذي أثناء التنقل.