"الجيل الثالث".. لا روتين في الحصول على الجواز الإلكتروني (صور)

شفق نيوز / أكدت مديرية شؤون الجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إصدار 200 إلى 300 جواز سفر إلكتروني في الواحد، منذ إطلاق "الجيل الثالث"، فيما أشار إلى عزم المديرية افتتاح مكاتبها الأخرى في المحافظات كافة.

وقال مدير شؤون الجوازات، العميد ماجد عدنان أحمد، في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن يمكنه الآن الدخول على رابط التقديم على جواز السفر، الموجود في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والتقديم للحصول على جواز جديد، وسيحدد له موعد القدوم لأخذ بصمات الأصابع العشرة، وبصمتي الوجه والعينين، وإكمال باقي الإجراءات واستلامه في اليوم نفسه ما لم تكن هناك مشكلة".

وأضاف أحمد، أن "حصول زخم في التقديم للحصول على الجواز الإلكتروني أمر طبيعي في الوقت الحالي، والمديرية بصدد افتتاح مكاتب لها في بقية المحافظات"، مؤكداً إصدار "200 إلى 300 جواز سفر في اليوم الواحد".

وكانت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت الخميس الماضي، افتتاح أول مكتب لإصدار الجوازات الإلكترونية في المنصور، ومن ثم الأعظمية، وقرب افتتاح مكتبي الكرادة والكاظمية.

يأتي ذلك، بعد أسبوع من إطلاق وزارة الداخلية العراقية، الجيل الثالث من جواز السفر الإلكتروني، وأكدت أنه سيحدث انتقالة نوعية في تقديم المعاملة أو استلامها من حيث الجودة والسرعة.

ويحتوي الجواز الإلكتروني العراقي، على شريحة ذكية (سيم كارت) تخزن فيه المعلومات لصاحب الجواز، ويبلغ سعره 25 ألف دينار، إضافة إلى 50 دولاراً أو ما يعادلها بالدينار العراقي بسعر الصرف الحالي للبنك المركزي.