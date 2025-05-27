الجيش يمنع دخول لجان حكومية إلى موقع "الطمر الصحي" في هيت

شفق نيوز/ تواجه الجهات المعنية في محافظة الأنبار صعوبات في الوصول إلى موقع الطمر الصحي في قضاء هيت، بعد أن فرضت القوات الأمنية الماسكة للأرض سيطرة أمنية تمنع دخول أي لجنة أو جهة متخصصة إلى الموقع، رغم تصاعد شكاوى السكان من التلوث الناتج عن حرق النفايات.

وقال قيس ناجح، مدير بيئة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، إن "موقع الطمر الصحي يعود إدارياً إلى بلدية هيت، لكن الطريق المؤدي إليه يخضع لسيطرة تابعة للجيش العراقي، ما يعيق وصول اللجان البيئية أو فرق الرصد الميداني، ويمنع توثيق الانتهاكات أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف، أن "البيئة قد خاطبت القائممقامية، وتم تشكيل لجنة لبحث إمكانية ترحيل موقع الطمر الصحي إلى منطقة بديلة، إلا أن بلدية هيت لا تزال مستمرة في استخدام الموقع الحالي".

وأشار ناجح إلى أن "بعض الأشخاص المجهولين من جامعي النفايات (النباشة) هم من يقومون بحرق النفايات داخل الموقع، ما تسبب في تلويث هواء المدينة، وهو ما أكده أهالي هيت الذين حمّلوا عمليات الحرق المسؤولية عن تدهور جودة الهواء في المنطقة".

من جهته، قال محمد القيسي، مدير إعلام دائرة صحة الأنبار، للوكالة إن "شكاوى بيئية عديدة وردت بشأن تلوث الهواء في هيت بسبب حرق النفايات، إلا أن المؤسسات الصحية لم تسجل حتى الآن أي حالات اختناق أو إصابات رسمية مرتبطة بالأمر".

ويعكس الوضع حالة من التداخل الإداري والأمني في ملف حيوي يمس صحة السكان، وسط غياب التنسيق الفعّال بين الجهات المحلية والأمنية، ما يهدد بتفاقم الأزمة البيئية في واحدة من أكبر مدن الأنبار.