الجيش والأمن الوطني ينهيان أزمة البنزين في ديالى

شفق نيوز/ أكدت مصادر رسمية في ديالى، يوم الجمعة، انتهاء أزمة "البنزين" في عموم المحافظة، بعد تدخل قوات الجيش والأمن الوطني بات بإجراءات وخطط ميدانية لمعالجة الأزمة.

وأبلغت المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "محطات الوقود في عموم ديالى تشهد انسيابية عالية في توزيع البنزين دون أي ازدحامات أو اختناقات بعد إشراف قوات الجيش ميدانياً على توزيع الوقود وتنظيم عمل محطات الوقود".

وتمكن جهاز الأمن الوطني وعبر عمليات اسستخبارية نوعية، من اعتقال عشرات المهربين والآليات وتفكيك شبكات تهريب في مناطق عدة من المحافظة، ما أسهم بتوفير مادة البنزين بشكل كاف في عموم المحافظة.

وفي خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة، مازالت أزمة البنزين قائمة بسبب قلة حصص القضاء، وعدم تدخل الجهات الأمنية في فض الأزمة كما حدث في غالبية مناطق ديالى، وسط مطالبات شعبية بتدخل الجيش والأجهزة الاستخبارية لإنهاء أزمة البنزين.

إلى ذلك، طالب مدير ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، رياض هادي الحجيمي، السلطات الإدارية في ديالى، بتخويل رسمي لمنع دخول العجلات القادمة من مناطق كوردستان للتزود بالوقود في ظل الأزمة الخانقة في الناحية.

وتعاني ديالى ومحافظات عدة، من أزمات خانقة بالمشتقات النفطية بسبب تزايد الطلب وتردي التيار الكهربائي وقلة حصص المحافظات من المشتقات النفطية إلى جانب عمليات التهريب المنظمة.