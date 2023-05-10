الجيش والدفاع المدني ينقذون "قمح آمرلي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، مساء الأربعاء، بإنقاذ مئات الآلاف الدوانم المزروعة بمحاصيل القمح من حريق "مدمر" في اطراف قضاء آمرلي شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات الجيش وفرق الدفاع المدني انقذت مئات الالاف من دوانم القمح من حريق نشب في قرية (الزنجليه) شمال غرب آمرلي وتمت السيطرة ومنعت تمدده وبمساندة الدوائر الخدمية والأمنية.

واضاف، ان سرعة الابلاغ عن الحريق من قبل المزارعين منعت كارثة اقتصادية وخسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أن أضرار الحريق بسيطة.

وتتعرض محاصيل القمح خلال موسم الحصاد في المحافظات الساخنة امنيا لحرائق مجهولة غالبا ما يقف ورائها تنظيم داعش او جهات تخريبية.