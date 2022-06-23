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الجيش العراقي يطارد "البحارة" وينظم توزيع البنزين.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-23T08:08:12+0000
الجيش العراقي يطارد "البحارة" وينظم توزيع البنزين.. صور

شفق نيوز/ انتشرت قطعات من قوات الجيش  العراقي في محيط ومداخل محطات تعبئة الوقود في محافظة ديالى، اليوم الخميس، لتنظيم توزيع البنزين  ومنع حالات التهريب من قبل البائعين الذين يطلق عليهم تسمية "البحارة".

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، ان اليات من الجيش انتشرت عند مداخل ومحيط محطات الوقود ضمن خطة مشتركة من قبل المحافظة لضمان توزيع البنزين بعدالة ومنع حالات البيع غير القانونية والتهريب المنظم.

 واكد ان خطة انتشار واشراف الجيش على توزيع الوقود حققت نجاحا وانتظاما بالتوزيع دون أي اختناقات او ازدحامات مرورية بعد مشاكل وحوداث ومشاجرات وقعت قرب محطات اوقود بسبب فوضى التوزيع من قبل الجهات المختصة.

 وتعاني ديالى وعدة محافظات عراقية من ازمات خانقة بالمشتقات النفطية بسبب تزايد الطلب وتردي التيار الكهربائي وقلة حصص المحافظات من المشتقات النفطية الى جانب عمليات التهريب المنظمة.

 

 

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