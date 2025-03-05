الجيش العراقي يتدخل لمواجهة الأمطار في بغداد

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد، يوم الاربعاء، بتدخل قطعاتها لسحب المياه الثقيلة ومجابهة الأمطار في عموم مناطق العاصمة.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد قد أوعز بتفعيل عمل المقرات المسيطرة لتقديم الدعم والإسناد لكوادر أمانة بغداد والدوائر البلدية، وذلك ضمن جهود تسخير الجهد الخدمي الاختصاصي للقطعات الأمنية لسحب المياه الثقيلة ومجابهة الأمطار في عموم مناطق العاصمة خلال الأيام القادمة.

ودخلت البلاد منذ مساء أمس، حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة ومن المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت هيئة الانواء الجوية في بيان، أن "الحالة الجوية ستكون مصحوبة بفترات من الغزارة مع البرق والرعد في بعض الأماكن، ونشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية"، مشيرة إلى أن "الحالة ناتجة عن اندماج منخفض جوي قادم من البحر المتوسط مع منخفض البحر الأحمر الحراري، يرافقهما تواجد طبقة من الهواء البارد في الطبقات العليا من الجو، وتزامنًا مع تواجد رياح مدارية رطبة".